Lucia Dalmasso | Che lezione questa medaglia di bronzo | bisogna crederci sempre

Lucia Dalmasso esulta dopo aver vinto la medaglia di bronzo. La sportiva sottolinea che questa vittoria insegna a non mollare mai, bisogna sempre crederci. Dopo il podio, dice che lo snowboard è divertente in ogni sua forma, dal freestyle all’alpino, e invita tutti a provarlo.

Lucia Dalmasso non riesce a smettere di guardare la sua medaglia. La tocca, se la rigira tra le dita, quasi a volersi assicurare che sia vera: "È una figata averla tra le mani - ripete Lucia osservandola - è una medaglia olimpica!". Il suo bronzo, conquistato nella finalina per il terzo posto con l'altra azzurra Elisa Caffont a Livigno nella categoria del gigante parallelo, è sesto assoluto nella storia dello snowboard italiano alle olimpiadi. Un appuntamento tanto atteso quanto emozionante per la nostra atleta, arrivata allo snow relativamente tardi - nel 2016 - dopo un'avviata carriera da agonista nello sci alla quale ha dovuto rinunciare a causa di tre gravi infortuni alle ginocchia: "Ma questo sport mi ha insegnato che bisogna sempre crederci e continuare a sognare nonostante tutto, perché quando si è bambini si sogna tanto e quando si cresce magari si tende a farlo un po' meno, però se continui a credere in quello che fai alla fine ci arrivi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lucia Dalmasso sorride tra le lacrime di gioia, dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina.

Dopo 24 anni, Lucia Dalmasso torna a mettere il suo nome sul podio olimpico.

Lucia Dalmasso: Che lezione questa medaglia di bronzo: bisogna crederci sempreLa gioia dopo il podio: Lo snowboard è puro divertimento, che si scelga l'alpino o il freestyle o il cross: un bambino sulla tavola si divertirà in ogni caso, quindi non posso che consigliarlo a tutti ... gazzetta.it

Lucia Dalmasso: Questa medaglia era un sogno, ora posso sognare ancora più in grandeVentiquattro anni dopo Lidia Trettel, lo snowboard femminile azzurro ritrova una medaglia olimpica e lo fa attraverso il sorriso, le lacrime e la storia ... oasport.it

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello x.com

MILANO CORTINA | Lucia Dalmasso bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. Nel derby tutto italiano per la medaglia, ha sconfitto Elisa Caffon. L'oro è stato vinto dalla ceca Zuzana Maderova, che ha battuto nella finale l'austriaca Helge Payer, m facebook