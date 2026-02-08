Lucia Dalmasso | Che lezione questa medaglia di bronzo | bisogna crederci sempre
Lucia Dalmasso esulta dopo aver vinto la medaglia di bronzo. La sportiva sottolinea che questa vittoria insegna a non mollare mai, bisogna sempre crederci. Dopo il podio, dice che lo snowboard è divertente in ogni sua forma, dal freestyle all’alpino, e invita tutti a provarlo.
Lucia Dalmasso non riesce a smettere di guardare la sua medaglia. La tocca, se la rigira tra le dita, quasi a volersi assicurare che sia vera: "È una figata averla tra le mani - ripete Lucia osservandola - è una medaglia olimpica!". Il suo bronzo, conquistato nella finalina per il terzo posto con l'altra azzurra Elisa Caffont a Livigno nella categoria del gigante parallelo, è sesto assoluto nella storia dello snowboard italiano alle olimpiadi. Un appuntamento tanto atteso quanto emozionante per la nostra atleta, arrivata allo snow relativamente tardi - nel 2016 - dopo un'avviata carriera da agonista nello sci alla quale ha dovuto rinunciare a causa di tre gravi infortuni alle ginocchia: "Ma questo sport mi ha insegnato che bisogna sempre crederci e continuare a sognare nonostante tutto, perché quando si è bambini si sogna tanto e quando si cresce magari si tende a farlo un po' meno, però se continui a credere in quello che fai alla fine ci arrivi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
