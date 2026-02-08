Lucca lancia frecciatine evangeliche su Instagram | Perdona loro perché non sanno

Lorenzo Lucca, dopo il gol della bandiera contro il Leeds, ha pubblicato un post su Instagram con una frase che sembra una frecciatina al Napoli. Il centravanti del Pisa ha scritto: “Perdona loro, perché non sanno”. La sua uscita arriva dopo le tensioni con i partenopei, che ha giudicato brutti e cattivi. La partita con il Leeds ha acceso in lui un desiderio di rivalsa, anche se si tratta solo di parole.

È bastato il gol della bandiera realizzato contro il Leeds per accendere in Lorenzo Lucca un forte desiderio di rivalsa contro il Napoli, giudicato brutto e cattivo. E su Instagram? Nientemeno che una citazione di Gesù in persona. La frecciata di Lucca su Instagram. Si legge sul suo profilo Instagram: "Perdona loro, perché non lo sanno" Quello che non sappiamo, non ci è dato saperlo. I commenti alle sue parole non sono esattamente auguri o complimenti; anzi, l'unico desiderio diffuso è che segni quanti più gol possibile in terra d'Albione, così da garantirsi un riscatto. L'unica certezza è che, al momento, Lucca è sicuramente in lizza per figurare tra i peggiori acquisti dell'era De Laurentiis.

