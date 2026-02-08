Lucca celebra Collodi | due secoli di storia e immaginario tra le pagine di Pinocchio

A Lucca, si festeggia il 200° anniversario di Collodi. La città si prepara a ospitare un evento speciale dedicato a Pinocchio, uno dei personaggi più amati della letteratura. La celebrazione si svolge nel Palazzo Ducale, con esposizioni e incontri per far conoscere meglio la storia e il mondo che ruota attorno al burattino di legno.

Il racconto di Pinocchio, un’icona della letteratura italiana e mondiale, sarà al centro di un’iniziativa culturale che si terrà a Lucca, nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale. Isabella Morabito interverrà domani, 9 febbraio, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, per esplorare la storia di Carlo Collodi, lo scrittore fiorentino che ha dato vita al burattino più famoso del mondo. L’evento, inserito nel ciclo “I Lunedì della Cultura”, promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea, si propone di ripercorrere due secoli di storia, dal 1826 – anno di nascita di Collodi – fino al 2026, analizzando il contesto culturale e sociale in cui è nata e si è sviluppata la sua opera più celebre.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Cesena, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, noto come Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta 'Le voci di Pinocchio'.

