Longevità | perché la carne di maiale fa bene come i legumi

Un nuovo studio mette in discussione l’idea che la carne di maiale sia meno salutare rispetto ad altri alimenti. I ricercatori hanno scoperto che, se consumata in modo semplice e senza troppi processi di lavorazione, questa carne può avere effetti positivi sulla salute, paragonabili a quelli dei legumi. La ricerca invita a rivedere le abitudini alimentari e a considerare il maiale come una buona fonte di proteine per chi vuole mantenersi in forma.

La carne di maiale è molto usata soprattutto in Italia ma spesso è stata demonizzata, associata ad alti livelli di grassi saturi e colesterolo, dimenticando come la moderazione e l'equilibrio debbano essere le parole chiave anche davanti alla carne di maiale. Al di là della considerazione che senza abusarne la carne di maiale può essere parte di una dieta equilibrata, un recente studio ha attribuito a questa tipologia di alimento anche la capacità di aiutare a vivere a lungo. Mentre l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha inserito il prosciutto cotto nella lista dei cancerogeni di tipo 1 e tante diete la demonizzano, dal South Dakota arriva una ricerca che cambia la prospettiva sulla carne di maiale sostenendo che potrebbe avere un effetto positivo sui biomarcatori dell'invecchiamento cognitivo e fisico.

