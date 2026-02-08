L’omeopatia La medicina che non c’è | Rimedio che gioca sull’effetto placebo

Questa settimana a Ferrara si parla di omeopatia. L’Accademia delle Scienze ha organizzato un incontro martedì alle 17, nella sala di via del Gregorio, in piazza Ariostea. Si discuterà di questa medicina alternativa, che molti considerano più un rimedio basato sull’effetto placebo che una vera cura. La conferenza attirerà esperti e curiosi interessati a capire se l’omeopatia ha davvero basi scientifiche o se si tratta solo di illusioni.

Accademia delle Scienze di Ferrara, martedì 10, alle 17 nella Sala Conferenze dell’Accademia delle Scienze di Ferrara in via del Gregorio, 13 (piazza Ariostea). Dopo i saluti del presidente dell’Accademia delle Scienze prof Guido Casaroli (già professore ordinario di diritto penale, Università di Ferrara), seguirà la seduta accademica tenuta dal prof Pier Andrea Borea (Professore Onorario, Università di Ferrara). Il titolo: ’ L’omeopatia. La medicina che non c’è ’. Dopo la seduta sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti. Dopo un excursus sulla storia della Farmacologia, che vede nell’Italia Rinascimentale la nascita della moderna Farmacologia, viene mostrato l’iter che dura fino a 14 anni con un costo medio di un miliardo di dollari necessario per mettere in uso clinico un nuovo farmaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omeopatia. La medicina che non c’è: "Rimedio che gioca sull’effetto placebo" Approfondimenti su Ferrara Accademia ‘Omeopatia. La medicina che non c’è', incontro con il professore Guido Casaroli Questa settimana a Ferrara si parla di omeopatia. A Davos focus sull’AI che plasma la medicina di domani A Davos si discute dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla medicina del futuro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ferrara Accademia Argomenti discussi: L’omeopatia. La medicina che non c’è: Rimedio che gioca sull’effetto placebo; Bimbo morì per polmonite curata con l’omeopatia. Il gip: Indagate su oculista che prescrisse cura; Salento, curato con l'omeopatia: bimbo morì stroncato da una polmonite. Il gip: Indagate l'oculista che lo seguì; Curato con l’omeopatia, morì a 14 mesi per polmonite, no all’archiviazione. Nuove indagini sul medico. L’omeopatia. La medicina che non c’è: Rimedio che gioca sull’effetto placeboAccademia delle Scienze di Ferrara, martedì 10, alle 17 nella Sala Conferenze dell’Accademia delle Scienze di Ferrara in via ... ilrestodelcarlino.it Giornata internazionale della medicina omeopatica. L’80% degli italiani la conosce e il 20% la utilizza almeno una volta l’annoLa ricerca, diffusa oggi dall'Amiot, ed effettuata con oltre 2mila intervista su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, offre uno spaccato sui comportamenti, gli usi e le ... quotidianosanita.it L'Omeopatia non è solo cura, ma un linguaggio invisibile che unisce le persone. A volte basta un piccolo tubetto caduto a terra per trasformare due estranei in anime che si riconoscono. In quei piccoli gesti quotidiani si nasconde la magia di una connessione facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.