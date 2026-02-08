Lollobrigida d' oro che impresa La maternità e gli aiuti della Federazione | Io con mio figlio negli hotel non c' erano asili

La campionessa olimpica nei 3000 metri, appena laureata, ha festeggiato con il suo bambino in hotel. Dopo aver conquistato l’argento a Pechino, ha parlato della maternità e degli aiuti ricevuti dalla Federazione. «Con mio figlio, negli hotel, non c’erano asili, ma sono felice di aver realizzato il mio sogno», ha detto.

Il 26 maggio 2023 nasceva Tommaso. Centoventisei giorni dopo, il 29 settembre, Francesca Lollobrigida tornava in pista con i compagni di Nazionale a Inzell, in Germania, per preparare la stagione alle porte. «Ho ricominciato dal gruppo B — racconta oggi che ogni sacrificio si è dimostrato utile —. Forse è stato meglio così. Ma, di certo, non è stato facile. Baselga, dove di base ci alleniamo, è lontana da Roma. Una vita negli hotel, portandomi dietro mio figlio. Con il paradosso delle palestre che non ammettono i bambini. E io dove lo metto? Non è che c'è un asilo dietro ogni angolo, soprattutto in Italia».

