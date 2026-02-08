Ieri si sono giocati solo cinque anticipi tra Promozione, Prima e Seconda, invece dei nove in programma. Lo Sporting ha vinto contro la Riese, tornando a sorridere dopo un periodo complicato. La partita si è accesa fin dai primi minuti e alla fine i tre punti sono andati ai padroni di casa, che ora sperano di continuare su questa strada.

Si sono giocati solo cinque anticipi ieri tra i dilettanti (rispetto ai nove in programma) tra Promozione, Prima e Seconda. Ci sono stati quattro rinvii a causa del maltempo. Niente Terza categoria: le gare di ieri e di oggi sono state rinviate d'ufficio a data da destinarsi. Per quanto riguarda la quarta gara rimandata, si tratta di un anticipo di Prima categoria. In questo caso il rinvio è arrivato prima del fischio d'inizio dopo aver constatato l'impraticabilità del campo: si tratta di Guastalla (34 punti)-Povigliese (20), gara del girone C. Andiamo alle gare disputate e partiamo dalla Promozione.

© Ilrestodelcarlino.it - Lo Sporting piega la Riese e torna a sorridere

Lo Ior lancia una nuova campagna, chiamata 'FuoriClasse', dedicata all'istruzione domiciliare per i giovani pazienti.

