Lo sport più stupido di sempre | ma come fa a essere legale?

In Australia e Nuova Zelanda si sta diffondendo un nuovo sport di combattimento che molti definiscono il più assurdo di sempre. La gente lo prova per divertirsi, anche se solleva molte domande sulla sua legittimità. In molti si chiedono come possa essere considerato legale un’attività così insolita e rischiosa. Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento il fenomeno continua a crescere tra i giovani.

In Australia e Nuova Zelanda sta spopolando un nuovo sport di combattimento, se così si può definire. Si chiama "Run It Straight" e prevede che due atleti di grossa stazza corrano a tutta velocità l'uno contro l'altro con l'obiettivo di atterrare l'avversario, scontrandosi brutalmente. I video di questa strana disciplina stanno spopolando sui social, creando anche un dibattito sulla pericolosità di questi scontri.

