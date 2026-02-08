LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tre azzurre promosse in tabellone ora gli uomini con il rischio Bormolini

Questa mattina alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, tre snowboarder italiane si sono qualificate per il tabellone principale. Ora tocca agli uomini, con Bormolini che rischia di uscire subito. Cody Winters ha commesso un errore pesante nella prima run, e questa sbavatura potrebbe compromettere la sua gara. La competizione è ancora tutta da decifrare, ma gli italiani sono pronti a dare battaglia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Ci prova Cody Winters, ma l'erroraccio commesso in prima run peserà sull'economia della gara dell'americano. Intanto lo statunitense si piazza in testa con il tempo di 1:27.99. 10:40 Il cinese Bi Ye passa nettamente al comando con il crono di 1:28.48. 10:38 1:32.27 intanto il primo riferimento fissato dal bulgaro Krashniak. ELIMINATION RUN MASCHILE 10:35 Una poesia sulla tavola Ledecka. La ceca si aggiudica le qualificazioni con il crono di 1:30.79. Preferisce amministrare la canadese Moisan, che chiude al 12° posto. Dalmasso strappa dunque il quarto posto, Caffont il sesto e Coratti il 13°.

