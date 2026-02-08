LIVE Snowboard PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si comincia alle 9.00 con le qualificazioni

Questa mattina alle 9.00 sono partite le qualificazioni del gigante parallelo di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge in diretta, e gli atleti si contendono un posto tra i migliori per la fase finale. Seguiremo passo passo le qualificazioni e vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia ambiziosa tanto al femminile quanto al maschile dopo la straordinaria stagione di Coppa del Mondo in cui gli azzurri hanno fatto incetta di vittorie e podi. 8 gli italiani in gara, 4 al maschile ed altrettante al femminile, che dalle 9.00 dovranno dapprima passare per la fase di qualificazione. Si partirà con le eliminatorie femminili in cui l'Italia schiera Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Lucia Caffont e Sofia Vall e. Non ci si dovrà far trovare impreparate nella prima scrematura in quanto il livello sarà altissimo sin dall'inizio.

