LIVE Slittino Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia l’ultima e decisiva manche!

L’ultima manche del slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata. I cinque atleti ancora in gara si sfidano per le medaglie, con Greiner che ha subito un calo e ora si trova al terzo posto, a poco più di tre decimi dal primo. L’ucraino Anton Dukach sta facendo il suo tentativo, sperando di salire sul podio. La tensione è alle stelle mentre i concorrenti corrono contro il tempo, tutti pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 Greiner perde due posizioni: terzo a 0.326. E' il momento dell'ucraino Anton Dukach. 18.37 L'australiano Alexander Ferlazzo si porta davanti a Ninis per 54 millesimi. Tocca all'americano Matthew Greiner. 18.35 Ninis chiude con la sua miglior discesa: 53?693. Tempo totale di 3'35?600. 18.34 Iniziata la quarta manche con lo slovacco Josef Ninis. 18.30 La startlist della quarta frazione: 1 Jozef Ninis (Slovacchia) 2 Alexander Ferlazzo (Australia) 3 Matthew Greiner (Stati Uniti) 4 Anton Dukach (Ucraina) 5 Alex Gufler (Italia) 6 Pavel Repilov (AIN) 7 Svante Kohala (Svezia) 8 Andriy Mandziy (Ucraina) 9 Valentin Cre?u (Romania) 10 Jonathan Gustafson (Stati Uniti) 11 Timon Grancagnolo (Germania) 12 Gints B?rzi?š (Lettonia) 13 Felix Loch (Germania) 14 Wolfgang Kindl (Austria) 15 Leon Felderer (Italia) 16 Nico Gleirscher (Austria) 17 Kristers Aparjods (Lettonia) 18 Dominik Fischnaller (Italia) 19 Jonas Müller (Austria) 20 Max Langenhan (Germania)

