LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Taubitz comanda la sesta prova tra poco le azzurre

Questa mattina si sono svolte le prove del singolo femminile nello slittino alle Olimpiadi. Taubitz ha fatto registrare il miglior tempo nella sesta prova, mettendo pressione alle avversarie. Tra poco tocca alle azzurre scendere in pista, con l’attesa di vedere se riusciranno a migliorare le loro prestazioni. La gara si svolge sotto gli occhi di molti appassionati, pronti a seguire ogni movimento in diretta.

09.40 Verena Hofer chiude la sua sesta prova con il tempo di 53.208 a 458 millesimi da Taubitz. Al momento si tratta di una quinta posizione. 09.38 Sandra Robatscher anche nella sesta prova non brilla e chiude al momento 14a in 53.529 a 779 millesimi dalla vetta. 09.37 La lettone Kendija Aparjode non va oltre l'11a posizione in 53.386 a 636 millesimi dalla vetta. 09.35 La lettone Elina Bota si ferma in ottava posizione con il tempo di 53.288 a 538 millesimi da Taubitz. 09.33 La polacca Klaudia Domaradzka non va oltre la 19a posizione con il tempo di 54.

Questa mattina le azzurre del singolo femminile di slittino hanno affrontato la quarta prova alle Olimpiadi, ma non sono riuscite a mettere a segno prestazioni convincenti.

Questa mattina le atlete di slittino sono scese in pista per le prove del singolo femminile alle Olimpiadi.

