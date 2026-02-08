LIVE Slittino Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | Hofer chiude in top5 la sesta prova indietro Robatscher

Questa mattina si sono svolte le prove singolo femminile di slittino alle Olimpiadi. Hofer ha chiuso in top 5 nella sesta prova, mentre Robatscher si è posizionata più indietro. La gara continua e i risultati cambiano ancora, con le atlete che cercano di migliorarsi per la finale. La tensione aumenta mentre gli atleti si preparano alle prossime manches.

09.47 Si chiudono qui, dunque, le sei prove in vista della gara di singolo femminile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Da domani si andrà a caccia delle medaglie. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata. 0945 La sesta ed ultima prova si chiude con Julia Taubitz in 52.750 con 101 millesimi su Merle Fraebel e 422 su Summer Britcher. Quarta Hannah Prock a 429, quinta Verena Hofer a 458. Chiude 16a Sandra Robatscher a 779. 09.42 La romena Ioana-Corina Buzatoiu mette a segno un 54.

