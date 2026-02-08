LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | scatta la prima prova debuttano Voetter Oberhofer

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è partita la prima prova del doppio femminile di slittino. Debuttano le coppie VoetterOberhofer, che si sono fatte subito notare tra le tante squadre in gara. La gara si svolge sotto gli occhi degli spettatori, con le atlete che cercano di migliorare i tempi su una pista che si dimostra sempre più impegnativa. La diretta continua con il singolo maschile, in programma alle 17.00 e alle 18.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 15.00 Le slovacche PraxovaSpitzova fermano i cronometri sul 57.800 e sono ultimissime a 4.246 dopo errori assortiti. Mancano due coppie. 14.59 Le nostre VoetterOberhofer chiudono la loro prima prova con il tempo di 53.560 e volano al comando con soli 6 millesimi su EgleKipp. 14.57 Le romene StramaturaruManolescu chiudono con il tempo di 55.182 e al momento sono seste a 1.628 da EgleKipp. 14.55 Le canadesi PodulskiAllan fanno segnare il tempo di 54.446 e si trovano al quinto posto parziale a 892 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

