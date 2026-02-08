LIVE Slittino Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA | ottimo inizio per Voetter Oberhofer a breve la seconda prova

Le squadre italiane di slittino sono scese in pista oggi per le prime prove a Zhangjiakou. Ottimo risultato per Voetter e Oberhofer nel doppio femminile, che hanno chiuso la prima manche con un tempo promettente. A breve toccherà alla seconda prova, mentre nel singolo maschile ci si prepara alle sessioni di oggi pomeriggio. La gara è in corso e gli atleti si sfidano già sui tracciati cinesi sotto gli occhi degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30 15.10 La prima prova del doppio femminile si chiude qui. Tra pochi istanti toccherà alla seconda. 15.08 Le austriache Seline Egle e Lara Michaela Kipp hanno chiuso al comando la prima prova con il tempo di 53.554 con appena 6 millesimi di vantaggio sulle nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Al terzo posto le tedesche Dajana Eitberger e Magdalena Matschina a 410 millesimi, quindi quarte le lettoni Marta Robezniece e Kitija Bogdanova a 525, davanti alle statunitensi Chevonne Forgan e Sophia Kirkby quinte a 771.

