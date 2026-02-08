Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per lo skiathlon maschile a Milano Cortina 2026. Federico Pellegrino prova a mettere in difficoltà i favoriti, ma la gara si preannuncia molto combattuta. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon maschile valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme, sul mitico tracciato di Tesero, si disputa la prima gara del programma del fondo maschile, che si sviluppa sulla distanza dei 20 km, 10 in tecnica classica e 10 in tecnica libera. La squadra azzurra si presenta con Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, pronti a difendere il vessillo tricolore. Il punto di riferimento resta Chicco Pellegrino, alla ultima stagione olimpica della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Federico Pellegrino prova ad impensierire i vichinghi

Approfondimenti su Federico Pellegrino

Oggi gli occhi sono puntati su Federico Pellegrino, che prova a sfidare l’armata norvegese nello skiathlon maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Federico Pellegrino

