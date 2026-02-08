LIVE Scandicci-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete dominano ma occhio alla rimonta 14-18toscana

Questa sera si è giocata la partita tra Scandicci e Conegliano, con le venete che hanno vinto 2-0. Conegliano ha dominato spesso in campo, ma Scandicci non si è arresa e ha cercato di rientrare. I punti sono stati combattuti, con Conegliano che ha preso il comando nel secondo set. La partita è andata avanti con intensità, e ora si aspetta una possibile rimonta delle toscane. La sfida si è fatta interessante, anche se alla fine ha prevalso la squadra veneta.

Time-out di Scandicci. 14-20 Sbaglia in attacco Skinner. 14-19 Errore al servizio di Graziani. Time-out di Conegliano. 14-18 Secondo punto di fila per Ruddins. 13-18 Ancora Ruddins, che trova il mani fuori. 12-18 Altro, ennesimo, attacco vincente di Haak! 12-17 Ruddins spinge il pallone e trova il punto. 11-17 Errore al servizio della svedese dai nove metri. 10-17 Diagonale vincente di Haak che ottiene un cambio palla importante visto che al servizio c'era Antropova. 10-16 Non riesce il guizzo di Zhu nei pressi della rete.

