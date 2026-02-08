LIVE Scandicci-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | battute finali di un bellissimo primo set 23-23
Il primo set tra Scandicci e Conegliano sta entrando negli ultimi scambi. Il punteggio è ancora in parità, 23-23, e le due squadre si giocano molto in questa fase. La partita è emozionante e le giocatrici sono concentrate. La tensione si taglia con il coltello mentre si avvicinano alla fine del set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.00 28-27 Antropova è una furia! Altra diagonale vincente e quinto set point. 27-27 Mani out di Gabi! Se ne va anche questa occasione per le toscane. 27-26 Attacco vincente di Skinner! Quarto set point per Scandicci. 26-26 Pipe vincente di Haak! Il muro porta via la palla! 26-25 Sempre Antropova! Diagonale precisa che Haak non può difendere! Terzo set point da annullare per le venete. 25-25 ZHUUU!! La cinese trova il guizzo giusto in diagonale, ma che partita stiamo vedendo! 25-24 ANTROPOVA! Diagonale precisa, forte e vincente! Secondo set point per le toscane! 24-24 E invece sbaglia l’opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
