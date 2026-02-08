LIVE Scandicci-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | battute finali di un bellissimo primo set 23-23

Il primo set tra Scandicci e Conegliano sta entrando negli ultimi scambi. Il punteggio è ancora in parità, 23-23, e le due squadre si giocano molto in questa fase. La partita è emozionante e le giocatrici sono concentrate. La tensione si taglia con il coltello mentre si avvicinano alla fine del set.

