La giornata di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si apre con alcune sorprese nello speed skating, dove Lorello ha dato spettacolo. Bene anche il curling, che continua a registrare buone prestazioni. La cronaca in tempo reale segue tutte le emozioni e i risultati delle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: Lorello stupisce nello speed skating, bene il curling

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina gli azzurri del curling hanno perso la loro partita, mentre l’hockey ha portato una vittoria per l’Italia.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcuni risultati interessanti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La fiamma olimpica di MILANO CORTINA 2026 arriva a LIVIGNO in parapendio

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming.

Pattinaggio velocità diretta Olimpiadi, Ghiotto cerca una medaglia. Segui Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

La diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it

A Bormio si parla di sport e prodotti locali in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com