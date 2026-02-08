LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | iniziano le qualificazioni del PGS di snowboard

Questa mattina sono partite ufficialmente le qualificazioni dello snowboard nel programma PGS alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti sono scesi in pista per le prime sfide, con l’obiettivo di conquistare un posto nelle finali di questa disciplina. La giornata promette emozioni e tense attese per i risultati che arriveranno nel corso delle prossime ore.

