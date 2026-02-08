LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | in corso le prove di slittino tra poco le qualificazioni di PGS

Questa mattina, le prove di slittino sono in corso a Milano, mentre tra poco iniziano le qualificazioni di PGS. La giornata delle Olimpiadi Invernali 2026 si apre con gli atleti pronti a scendere in pista, mentre i fans seguono con attenzione gli eventi in diretta. La competizione è appena iniziata e l’atmosfera si fa già intensa.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

