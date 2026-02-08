LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | Fischnaller e March partono bene Bormolini rischia

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con alcune buone notizie per gli atleti italiani. Fischnaller e March sono partiti bene nelle discipline di oggi, dando segnali positivi, mentre Bormolini ha rischiato più del previsto in una delle sue prove. La giornata si presenta intensa e ancora tutta da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

