LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | bronzo per Sofia Goggia! Adesso i PGS di snowboard

Questa mattina Sofia Goggia conquista il bronzo nello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026. È una bella soddisfazione per l’Italia, che torna a mettere medaglie nel medagliere. Ora i PGS di snowboard sono in pista, pronti a dare il loro contributo. La giornata è cominciata con entusiasmo e tanta attesa.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

