LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 8 febbraio in DIRETTA | argento biathlon bronzo Dalmasso Convincente vittoria nel curling

Questa mattina gli atleti italiani si portano a casa due medaglie: un argento nel biathlon e un bronzo nel curling. La gara di biathlon si è conclusa con una buona performance, mentre Dalmasso ha conquistato il bronzo nel curling, portando un sorriso in più agli appassionati italiani. La giornata è iniziata con entusiasmo e voglia di rivincita per gli sportivi azzurri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: argento biathlon, bronzo Dalmasso. Convincente vittoria nel curling Approfondimenti su Milano Cortina LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: argento biathlon, bronzo Dalmasso. Fischnaller primo flop Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate con alcune sorprese. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: bronzo Dalmasso, azzurri in corsa per il podio nel biathlon Oggi i giochi olimpici invernali si sono accesi con una giornata intensa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. OEBERG vince a Oberhof, PASSLER pareggia il suo miglior risultato in Coppa del Mondo | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4. Pattinaggio velocità diretta Olimpiadi, Ghiotto cerca una medaglia. Segui Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Olimpiadi LIVE: biathlon, Staffetta d'argento con super Vittozzi! Alle 16 Ghiotto nello speed skatingskiathlon, rabbia azzurra — C’è rabbia nella squadra italiana del fondo dopo lo skiathlon. L’ottavo posto di Davide Graz lontanissimo dal cannibale Klaebo non basta a conso ... gazzetta.it Radio Deejay. . Le giocatrici di hockey finlandesi a Milano per le Olimpiadi cantano “I Want It That Way” dei Backstreet Boys in un ristorante della città. Video IG leijonatfi #news #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #radiodeejay facebook Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.