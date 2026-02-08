Questa mattina si gioca una partita importante tra Novara e Milano, due squadre che si trovano vicine in classifica. I match tra le due formazioni si annunciano combattuti, con entrambe pronte a dare il massimo per conquistare punti pesanti nel campionato di volley femminile. La gara, valida per la decima giornata del girone di ritorno, viene seguita in diretta per non perdere neanche un momento di questa sfida tra quinta e terza in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra I gor Gorgonzola Novara e Numia Vero Volley Milano, partita valevole per la decima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 20252026. Sfida di lusso nella parte alta della classifica: al Pala Igor di Novara la quinta forza del campionato ospita la terza, in un giornata che potrebbe stravolgere la classifica di questa regular season. Prima di questa giornata davanti a tutt c’è Coneglano con 60 punti davanti a Scandicci (56), Milano (52), Chieri (48) e Novara (46). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Novara-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida tra quinta e terza in classifica

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Vallefoglia e Milano, valida per la A1.

Benvenuti alla diretta del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, valido per la quinta giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2026.

