LIVE Novara-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Questa mattina alle 15.49, inizia la partita tra Novara e Milano di volley femminile, valida per il campionato 2026. Novara arriva a questa sfida dopo aver vinto nettamente nell’ultima giornata della Cev Champions League. I tifosi sono già pronti per seguire la partita in diretta, che promette emozioni e spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Novara arriva a quest'appuntamento dopo la netta vittoria nell'ultima giornata della Cev Champions League. La formazione allenata da Lorenzo Bernardi ha sconfitto 3-0 il Benfica, chiudendo il girone in seconda posizione ed assicurandosi il passaggio agli ottavi di finale dove affronterà Scandicci in un derby tutto italiano. 15.46 Prima di questa giornata davanti a tutt c'è Conegliano con 60 punti davanti a Scandicci (56), Milano (52), Chieri (48) e Novara (46). Queste cinque formazioni si giocano le posizioni nobili per guadagnare il fattore casa nei playoff.

