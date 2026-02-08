Un finale di partita mozzafiato si svolge a Novara, dove le ragazze di casa si aggiudicano il match contro Milano con il risultato di 2-1. La tensione sale nel quarto set, che si gioca punto su punto, con scambi intensi e azioni decisive. Akimova firma un ace importante, ma il pubblico resta in piedi quando Danesi blocca il tentativo di Tolok in diagonale. La partita si conclude con entusiasmo e tanta adrenalina, lasciando entrambe le squadre pronte a ripartire già dal prossimo impegno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 Aceeeeeee Akimovaaaaa 19-19 MOOOOONSTEEEEER BLLOOOOOCK!!! Danesi sbarra la strada alla diagonale di Tolok dalla seconda linea. 19-18 Danesi pulisce sulla rete e chiude dopo il salvataggio di Novara in seguito alla ricezione sbagliata. Time out Novara 19-17 Mani out di Pietrini da posto 4. Time out Milano 19-16 Ancora un punto break per Novara che prova a dare la spallata definitiva 18-16 Attacco di prima intenzione di Cambi 17-16 Diagonale di Pietrini da posto 4. 17-15 Tolok attacca forte sulle mani alte del muro È di pochissimo lungo il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Novara-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto set ad alta intensità

Approfondimenti su Novara Milano

Questa sera si gioca la sfida tra Novara e Milano nel campionato di volley femminile.

Nel match di volley femminile tra Novara e Milano, il punteggio si ferma sull’1-1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Novara Milano

Argomenti discussi: LIVE Novara-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida tra quinta e terza in classifica; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica in Diretta Streaming | DAZN IT; Olimpiadi 2026 a Milano: strade chiuse, zone rosse e orari metro; LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le turche, le lombarde lottano ma perdono la testa del girone.

LIVE Novara-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: quarto set ad alta intensitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Errore al servizio Novara. Torna in panchina Akimova per Piva. 20-18 Errore al servizio Milano Akimova ... oasport.it

LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le turche, le lombarde lottano ma perdono la testa del girone.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.18 Oltre Milano, anche Novara e Scandicci dovranno passare dagli ottavi di finale: Conegliano è l'unica ... oasport.it

ALLE 16:00 SU DAZN & VBTV NOVARA VS MILANO Dalle 16:00 la sfida tra @igor_volley e @verovolley nella 10ª giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà All’andata le ragazze di coach Bernardi l’avevano spuntata al tie-break, come finirà invece facebook

Pallavolo A1F - Novara-Milano un match da vincere per entrambe x.com