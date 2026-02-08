LIVE Monza-Avellino novità dal primo minuto per i lupi

Nel caldo del Brianteo, i due team sono arrivati con un grido di battaglia. Fin dal primo minuto, i giocatori degli Lupi hanno mostrato una grinta diversa, pronti a mettere pressione ai padroni di casa. L’atmosfera si è fatta subito tesa, con i tifosi che non hanno smesso di incitare e sostenere la propria squadra. La partita si apre con un ritmo veloce, e le prime mosse danno segnali di una sfida intensa e combattuta.

Tempo di lettura: 2 minuti L’attesa è finita e ora la parola passa al campo. Nel catino brianzolo, dove l’aria è carica di aspettative e tensione, Monza e Avellino si preparano a darsi battaglia in uno dei confronti più affascinanti della 23ª giornata di Serie B. Da una parte la fame di continuità dei lupi, rilanciati dal netto 3-1 rifilato al Cesena e sempre più convinti dei propri mezzi; dall’altra un Monza profondamente rinnovato, deciso a sfruttare il fattore campo e la forza di una rosa rinforzata per lanciare l’assalto definitivo alle zone nobili della classifica. LE SCELTE. Avellino in campo con il 3-5-2: Daffara tra i pali, difesa con Enrici, Simic e Fontanarosa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Monza-Avellino, novità dal primo minuto per i lupi Approfondimenti su Monza Avellino Monza, all’U-Power Stadium arriva il Cesena. Mister Bianco rilancia Alvarez dal primo minuto Juventus Women Genoa LIVE: Girelli e Wälti tornano dal primo minuto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Monza Avellino Argomenti discussi: Dove vedere Monza-Avellino in tv e in streaming; Monza Avellino: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; La carica dei 2mila per abbattere la corazzata Monza. Avellino, ci devi credere; Monza-Avellino, ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi. Serie B, Monza-Avellino: segui il LIVE sul CittadinoNel posticipo domenicale della ventitreesima giornata di Serie B si affrontano Monza e Avellino: ... msn.com Monza-Avellino, le probabili formazioni: dubbi a centrocampo per i biancoverdiIn casa Avellino pesa soprattutto il forfait di Dimitrios Sounas, fermato da una lesione di basso grado all’adduttore lungo di destra. L’assenza del greco obbliga a ridisegnare la linea mediana, dove ... today.it Il #MatchProgram di #MonzaAvellino è online Sfoglialo ora per vivere l’attesa della sfida https://bit.ly/Match-Program-Monza-Avellino-25-26 facebook I convocati per #MonzaAvellino, 23° giornata di #SerieBKT acmonza.com/it/news/monza-… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.