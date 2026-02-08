LIVE Italia-Cechia 7-1 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | coppia azzurra in grande spolvero!

Questa sera l’Italia ha asfaltato la Repubblica Ceca nel curling misto alle Olimpiadi, portandosi a casa un netto 7-1. La coppia azzurra ha giocato con sicurezza e precisione, dominando fin dall’inizio. La partita è stata trasmessa in diretta, e gli appassionati italiani hanno seguito ogni tiro con attenzione. Ora si attende il prossimo match, che si svolgerà questa sera alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.31 Tripla che riesce a metà! Prese tutte e tre le stone, ma due rimangano perfettamente in linea. Un po’ di sfortuna per gli azzurri. 15.30 Guardia di Chabicovksy che è un po’ troppo lunga. Si apre lo spazio per una tripla bocciata azzurra! 15.29 Primo errore della partita di Mosaner, il suo draw finisce ben oltre la casa. 15.28 Guardia di ZElingrova al centro. 15.27 I cechi decidono di giocare il power play. Le guardia già presenti sono quindi spostate di lato e non al centro! Costantini piazza una guardia centrale perfetta dopo aver bocciato la prima stone italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 7-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: coppia azzurra in grande spolvero! Approfondimenti su Italia Cechia LIVE Italia-Cechia 3-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: ottimo inizio della coppia azzurra! Questa sera l’Italia ha battuto la Repubblica Ceca 3-1 nel curling misto alle Olimpiadi. LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: partita ‘trappola’ da non sbagliare Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Repubblica Ceca nel curling misto alle Olimpiadi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Constantini e Mosaner da FAVOLA! ORO storico nel Curling | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Italia Cechia Argomenti discussi: Giorno 3 | Curling: Italia - Cechia in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; RECAP! Successo incredibile dell'Italia, Norvegia rimontata 6-5; EURO 2026: iberiche dominanti nei quarti di finale, Francia-Portogallo e Croazia-Spagna le semi di Lubiana. LIVE Italia-Cechia 7-1, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: coppia azzurra in grande spolvero!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI 14.37 CURLING MISTO DALLE 19.05 15.28 Guardia di ZElingrova al ... oasport.it LIVE Italia-Canada 2-7, Olimpiadi curling in DIRETTA: i nordamericani interrompono la serie positiva degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING MISTO DALLE 10.05 20.20: Si chiude qui la nostra diretta, ... oasport.it LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve una vittoria per continuare la corsa verso le semifinali - x.com ITALIA UNDER 15 - I convocati contro la Cechia (10-12 febbraio) facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.