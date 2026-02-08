LIVE Biathlon Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Italia in cerca delle medaglie Francia favorita
Questa mattina si è corsa la staffetta mista alle Olimpiadi 2026, con l’Italia che ha cercato di mettere in fila qualche medaglia. La Francia, invece, si conferma la favorita. La startlist vede le squadre schierarsi in ordine, con gli azzurri pronti a dare il massimo e gli avversari più quotati che si preparano a scattare. La gara si annuncia combattuta, con le prime posizioni ancora tutte da definire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Scopriamo la startlist di questa staffetta mista: 1 FRA – France 1 1-1 r PERROT Eric M 1-2 g FILLON MAILLET Quentin M 1-3 y JEANMONNOT Lou F 1-4 b SIMON Julia F 2 ITA – Italy 2-1 r GIACOMEL Tommaso M 2-2 g HOFER Lukas M 2-3 y WIERER Dorothea F 2-4 b VITTOZZI Lisa F 3 CZE – Czechia 3-1 r HORNIG Vitezslav M 3-2 g KRCMAR Michal M 3-3 y VOBORNIKOVA Tereza F 3-4 b DAVIDOVA Marketa F 4 NOR – Norway 2 4-1 r ULDAL Martin M 4-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M 4-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F 4-4 b KIRKEEIDE Maren F 5 USA – United States of America 5-1 r GERMAIN Maxime M 5-2 g WRIGHT Campbell M 5-3 y IRWIN Deedra F 5-4 b FREED Margie F 6 SWE – Sweden 6-1 r SAMUELSSON Sebastian M 6-2 g PONSILUOMA Martin M 6-3 y MAGNUSSON Anna F 6-4 b OEBERG Hanna F 7 FIN – Finland 3 7-1 r HIIDENSALO Olli M 7-2 g SEPPALA Tero M 7-3 y HAMALAINEN Inka F 7-4 b MINKKINEN Suvi F 8 AUT – Austria 8-1 r UNTERWEGER Dominic M 8-2 g EDER Simon M 8-3 y GANDLER Anna F 8-4 b HAUSER Lisa Theresa F 9 GER – Germany 9-1 r STRELOW Justus M 9-2 g NAWRATH Philipp M 9-3 y VOIGT Vanessa F 9-4 b PREUSS Franziska F 10 SLO – Slovenia 4 10-1 r VIDMAR Anton M 10-2 g PLANKO Lovro M 10-3 y REPINC Lena F 10-4 b KLEMENCIC Polona F 11 SVK – Slovakia 11-1 r BORGULA Jakub M 11-2 g ADAMOV Simon M 11-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina F 11-4 b KUZMINA Anastasiya F 12 SUI – Switzerland 12-1 r STALDER Sebastian M 12-2 g HARTWEG Niklas M 12-3 y MEIER Lea F 12-4 b BASERGA Amy F 13 POL – Poland 5 13-1 r BADACZ Konrad M 13-2 g GUNKA Jan M 13-3 y ZUK Kamila F 13-4 b SIDOROWICZ Natalia F 14 UKR – Ukraine 14-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M 14-2 g MANDZYN Vitalii M 14-3 y HORODNA Olena F 14-4 b MERKUSHYNA Oleksandra F 15 EST – Estonia 15-1 r ZAHKNA Rene M 15-2 g SIIMER Kristo M 15-3 y KUELM Susan F 15-4 b ERMITS Regina F 16 CAN – Canada 6 16-1 r RUNNALLS Adam M 16-2 g FLEMING Jasper M 16-3 y PARADIS Pascale F 16-4 b MOSER Nadia F 17 LAT – Latvia 17-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M 17-2 g BIRKENTALS Renars M 17-3 y BENDIKA Baiba F 17-4 b VOLFA Estere F 18 LTU – Lithuania 18-1 r STROLIA Vytautas M 18-2 g CIGAK Nikita M 18-3 y TRAUBAITE Judita F 18-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F 19 KAZ – Kazakhstan 7 19-1 r KIREYEV Vladislav M 19-2 g DYUSSENOV Asset M 19-3 y GENEVA Milana F 19-4 b RAKISHEVA Aisha F 20 BEL – Belgium 20-1 r CLAUDE Florent M 20-2 g LANGER Thierry M 20-3 y LIE Lotte F 20-4 b CLOETENS Maya F 21 BUL – Bulgaria 21-1 r TODEV Blagoy M 21-2 g ILIEV Vladimir M 21-3 y HRISTOVA Lora F 21-4 b TODOROVA Milena F 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Biathlon Staffetta
LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci prova
Oggi ad Anterselva va in scena la prima gara del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.
LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia lancia la sfida
Oggi ad Anterselva va in scena la staffetta mista di biathlon, prima gara olimpica di questa disciplina ai Giochi di Milano Cortina 2026.
SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS
Ultime notizie su Biathlon Staffetta
Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci prova; LIVE! Staffetta mista: l'Italia cerca la prima medaglia nel Biathlon; Olimpiadi, il programma di domenica 8 febbraio; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling.
Biathlon diretta Olimpiadi, segui la staffetta mista: Whierer e Giacomel in pista, Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del ... oasport.it
Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Si apre oggi il programma del #biathlon con la staffetta mista, alle 14:05. Davanti all'Anterselva Biathlon Arena da 19mila spettatori, gli azzurri partiranno alla ricerca di una medaglia L'inviato #GR1 @LucaCesaretti Radiocr facebook
Milano Cortina: staffetta mista del biathlon, apre l'azzurro Giacomel. Domani la gara: Hofer secondo, ultime due frazioni a Wierer e Vittozzi #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.