LIVE Alle 18 Sassuolo-Inter | Esposito sfida Pinamonti Bisseck e Zielinski dal 1'

Alle 18 a Reggio Emilia scendono in campo Sassuolo e Inter. I nerazzurri cercano di allungare la serie positiva, che dura ormai da 11 partite in campionato. Il match mette di fronte Esposito e Pinamonti, mentre Bisseck e Zielinski partono dal primo minuto. I neroverdi, invece, vogliono continuare la striscia di vittorie, dopo due successi nelle ultime gare.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso Sassuolo-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Diretta testuale come sempre su Gazzetta.it. L'arbitro di Sassuolo-Inter - in programma alle 18 al Mapei Stadium - sarà Chiffi, assistenti Vecchi e Ceccon, quarto uomo Galipò. Al Var c'è Camplone, l'AVAR, ovvero l'assistente del Var, è invece Aureliano.

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla Serie A: Udinese-Inter 0-1 e Napoli-Sassuolo alle 18.

Sassuolo-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa partita di Serie A Sassuolo-Inter si gioca oggi domenica 8 febbraio 2026 alle 18:00 al Mapei Stadium: diretta in TV su Sky e streaming su DAZN, Sky ... fanpage.it

Serie A: Sassuolo-Inter in campo domenica alle 18 DIRETTA Probabili formazioniUna Inter sempre piu' certa delle proprie possibilità va a caccia dell'allungo contro il Sassuolo al Mapei Stadium alle 18. Saldamente in vetta a 55 punti, con il Milan a cinque distanze, la squadra ... ansa.it

It’s ! @SerieA_EN: Sassuolo- #Inter Mapei Stadium, Reggio Emilia 18:00 CET / 12:00 EST x.com

Secondo Sky Sport l'Inter dovrebbe affrontare il Sassuolo con questa formazione Chivu deve fare i conti con le assenze di Barella e Calhanoglu, oltre che di Dumfries In attacco c'è Thuram insieme a Lautaro Martinez Vi piace questa formazione # facebook