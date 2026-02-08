Alle 15 al Via del Mare si gioca la sfida tra Lecce e Udinese. Di Francesco sceglie Cheddira, mentre Runjaic punta su Bayo in attacco. I padroni di casa cercano una vittoria per risalire in classifica e uscire dalla zona retrocessione. La partita si presenta aperta, con entrambe le squadre che vogliono i tre punti.

(3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Bayo, Atta. All. Runjaic. (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco. (3-5-2) Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. All. Runjaic. (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco. Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini l’arbitro di Lecce-Udinese. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Cecconi e Rossi C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Lecce-Udinese: Di Francesco sceglie Cheddira, Runjaic lancia Bayo in attacco

Approfondimenti su Lecce Udinese

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lecce Udinese

Argomenti discussi: Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO; Torino-Lecce: partita LIVE in diretta scritta web con gol, azioni, highlights, tabellino, risultati e classifiche del match; Vlasic inventa e Adams la butta dentro: il Toro torna a vincere col Lecce; Dove vedere Lecce-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Serie A, Lecce-Udinese LIVESegui in diretta il match tra Lecce e Udinese, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. calciomercato.com

Lecce-Udinese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Udinese di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Corriere Salentino. . La voce dei tifosi giallorossi prima di Lecce-Udinese (Maria Taccogna) facebook

Lecce-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com