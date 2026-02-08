LIVE Alle 15 Lecce-Udinese | Di Francesco sceglie Cheddira Runjaic lancia Bayo in attacco
Alle 15 al Via del Mare si gioca la sfida tra Lecce e Udinese. Di Francesco sceglie Cheddira, mentre Runjaic punta su Bayo in attacco. I padroni di casa cercano una vittoria per risalire in classifica e uscire dalla zona retrocessione. La partita si presenta aperta, con entrambe le squadre che vogliono i tre punti.
(3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Bayo, Atta. All. Runjaic. (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco. (3-5-2) Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Atta. All. Runjaic. (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco. Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini l’arbitro di Lecce-Udinese. A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti Cecconi e Rossi C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
