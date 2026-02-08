L’Inter batte 5-0 il Sassuolo e conquista una vittoria netta in trasferta. Tutti i giocatori segnano e la squadra di do Chivu continua a correre in testa alla classifica. La gara si è messa subito bene per i nerazzurri, che hanno preso il comando fin dal primo tempo e non hanno mai rallentato. I gol sono arrivati uno dopo l’altro, lasciando il Sassuolo senza speranze. L’Inter sembra aver trovato la strada giusta e ora punta deciso allo scudetto.

L’Inter dilaga a Sassuolo. Vince 5-0 ed è sempre più primo in classifica. La squadra do Chivu appare inarrestabile. È sempre più prima in classifica, ora è a 58 punti (otto lunghezze sul Milan che deve recuperare una partita) e nove sul Napoli. La partita di fatto non c’è stata. Il Sassuolo ha mostrato qualcosa nei primi minuti ma all’undicesimo la squadra di Grosso è già sotto. Rete di Bisseck su calcio d’angolo di Dimarco che ha firmato tre assist su cinque. La polemica è sulla posizione di Thuram sull’azione che poi ha prodotto il corner. Mah, insomma. Francamente non ci mettiamo a polemizzare su una partita finita 5-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Inter dilaga a Sassuolo (5-0): segnano tutti, oggi sembrano inarrestabili in Italia

Domenica pomeriggio alle 18, l'Inter arriva al Mapei con l'obiettivo di continuare la striscia positiva.

