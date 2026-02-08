Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Laura Pausini ha cantato l’Inno di Mameli, scatenando reazioni contrastanti. Molti tifosi e sportivi si sono ritrovati a discutere sui social, tra chi apprezza la scelta e chi invece si aspettava un momento più tradizionale. La scena ha diviso l’Italia, che si prepara a vivere settimane di sport e passione.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 doveva essere un momento di celebrazione collettiva, un abbraccio corale allo sport e all’orgoglio nazionale. Eppure, a distanza di ore dall’evento che ha riempito lo stadio di San Siro, l’Italia si è ritrovata divisa non per una medaglia controversa o un episodio arbitrale, ma per un’esibizione musicale. Laura Pausini, una delle voci più riconosciute del belcanto italiano nel mondo, si è trovata al centro di una tempesta social dopo aver interpretato l’Inno di Mameli durante la cerimonia inaugurale. La sua performance, tecnicamente impeccabile e carica di pathos, ha scatenato una valanga di critiche che l’hanno costretta a disattivare i commenti su Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’Inno di Mameli che nessuno può toccare: perché Laura Pausini ha scatenato l’Italia intera

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La nuova interpretazione di Laura Pausini dell’Inno di Mameli ha scatenato un acceso dibattito sui social.

La cantante italiana ha interpretato l’Inno nazionale venerdì sera, mettendo in mostra tutta la sua grinta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: Versione sontuosa, anzi no, ha rovinato Fratelli d’Italia; Pausini emoziona con l’Inno di Mameli. Mariah Carey, Bocelli e Ghali illuminano i Giochi; Olimpiadi Milano Cortina, Laura Pausini canta l’Inno di Mameli a San Siro; Fiorello scherza: Fan di Mameli in rivolta per Laura Pausini alle Olimpiadi.

Laura Pausini e l'Inno di Mameli, il gesto di Vasco Rossi e Celine Dion zittisce tuttiLaura Pausini sommersa dalle critiche dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Vasco Rossi e Celine Dion arrivano in sostegno ... corrieredellosport.it

Milano Cortina, brividi per l’inno di Laura Pausini ma scoppia la polemica: Non è una canzonettaLaura Pausini canta l'Inno di Mameli alla cerimonina inaugurale delle Olimpiadi e spacca il web, tra ovazioni e critiche di chi non ha apprezzato la sua interpretazione. libero.it

Laura Pausini, 20 anni fa il Grammy che la consacrò nel mondo #laurapausini x.com

Laura Pausini La Donna dalla Voce di Velluto. . 20 anni fa! L'8 febbraio del 2006,la nostra Laura entrava nella storia della musica con la sua vittoria al Grammy Award!Ad oggi ancora l'unica cantante italiana ad essere riuscita in tale impresa! Riviviamo quel m facebook