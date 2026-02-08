L’Inno di Mameli che nessuno può toccare | perché Laura Pausini ha scatenato l’Italia intera

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Laura Pausini ha cantato l’Inno di Mameli, scatenando reazioni contrastanti. Molti tifosi e sportivi si sono ritrovati a discutere sui social, tra chi apprezza la scelta e chi invece si aspettava un momento più tradizionale. La scena ha diviso l’Italia, che si prepara a vivere settimane di sport e passione.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 doveva essere un momento di celebrazione collettiva, un abbraccio corale allo sport e all’orgoglio nazionale. Eppure, a distanza di ore dall’evento che ha riempito lo stadio di San Siro, l’Italia si è ritrovata divisa non per una medaglia controversa o un episodio arbitrale, ma per un’esibizione musicale. Laura Pausini, una delle voci più riconosciute del belcanto italiano nel mondo, si è trovata al centro di una tempesta social dopo aver interpretato l’Inno di Mameli durante la cerimonia inaugurale. La sua performance, tecnicamente impeccabile e carica di pathos, ha scatenato una valanga di critiche che l’hanno costretta a disattivare i commenti su Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

