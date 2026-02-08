Lindsey Vonn Olimpiadi finite nel dramma | caduta in discesa e immediato ricovero in elicottero

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa si vede cadere pesantemente e viene subito portata in ospedale con un elicottero. La sua gara termina così, tra preoccupazioni e tensione.

Lindsey Vonn, icona dello sci alpino, ha concluso la sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in modo drammatico, con una rovinosa caduta durante la discesa libera che ha sollevato immediate preoccupazioni sul suo stato di salute. L’incidente, avvenuto oggi 8 febbraio, ha interrotto una competizione che per la 41enne statunitense rappresentava forse l’ultima sfida di una carriera costellata di successi, ma segnata anche da numerosi infortuni. Solo tredici secondi di gara sono bastati per spezzare il sogno olimpico di Vonn, una competizione che aveva affrontato nonostante un ginocchio sinistro già debilitato da una lesione al legamento crociato anteriore, un problema fisico che aveva sollevato interrogativi sulla sua idoneità a competere ad un livello così alto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn si infortuna durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è conclusa con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia, che ha portato a casa il podio dopo una gara segnata da molti problemi.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

