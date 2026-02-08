L' impatto di Chivu il Mondiale di Dimarco e i cambi | Sassuolo-Inter le reazioni dei tifosi

Dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo, i tifosi dell'Inter si sono scatenati sui social. Molti esultano per la prestazione convincente della squadra, soprattutto per l'apporto di Chivu e Dimarco. I commenti sono positivi, ma c'è anche chi chiede più continuità e meno cambi in squadra. La partita ha acceso gli animi e il confronto tra i supporter continua sui vari canali online.

