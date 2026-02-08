L' impatto di Chivu il Mondiale di Dimarco e i cambi | Sassuolo-Inter le reazioni dei tifosi
Dopo la vittoria schiacciante contro il Sassuolo, i tifosi dell'Inter si sono scatenati sui social. Molti esultano per la prestazione convincente della squadra, soprattutto per l'apporto di Chivu e Dimarco. I commenti sono positivi, ma c'è anche chi chiede più continuità e meno cambi in squadra. La partita ha acceso gli animi e il confronto tra i supporter continua sui vari canali online.
Dopo la goleada contro il Sassuolo, i tifosi dell'Inter hanato la prestazione dei nerazzurri sui social. Guarda il video con le loro reazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Questa mattina l’Inter ha annunciato le scelte di Chivu per la partita contro il Sassuolo.
Ultimissime Inter LIVE: Sommer parla del proprio futuro. Le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di Dimarco
La situazione in casa Inter si fa sempre più interessante.
Argomenti discussi: No, lui non si muove da qui: Chivu si impone e vieta il trasferimento | Ha deciso in prima persona; La stampa sta con Chivu, gli elogi di Orsi: Sembra che alleni l'Inter da 10 anni, ha riportato la calma; Alle 18 Cremonese-Inter: tutto quello che c'è da sapere; Champions League, i sorteggi: incubo Galatasaray per la Juventus, l'Inter sorride con il Bodo. Rischia l'Atalanta.
Chivu a InterTV: Il loro gol avrebbe cambiato le cose. Siamo cresciuti ma non ho visto…Vittoria clamorosa dei nerazzurri, l'ottava consecutiva in trasferta, contro il Sassuolo che viene annullato dai ragazzi di Chivu che al Mapei passano per 5 a 0. Una gara mai in bilico per l'Inter che ... fcinter1908.it
Inter a Sassuolo, dubbio Thuram-Pio Esposito. Chivu pronto al tour de forceSembrava strano anche solo immaginarlo, visto che fino all’estate scorsa nessuno - o comunque pochi - poteva pensare ad un cambio di gerarchie nell’attacco. tuttomercatoweb.com
Pokerissimo dell’Inter al Sassuolo: i nerazzurri stravincono contro i neroverdi e si riportano a +8 sul Milan facebook
Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com
