Lillaz tragedia sull’ice climbing | ghiaccio cede vittima un alpinista Soccorso Alpino in azione

Questa mattina a Lillaz un alpinista è rimasto vittima di un incidente durante un’uscita di ice climbing. Mentre si trovava sulle cascate di ghiaccio, il ghiaccio si è improvvisamente rotto, facendolo cadere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso Alpino, che hanno avviato le operazioni di recupero. La vittima è stata portata via in condizioni critiche.

Il silenzio delle cascate di Lillaz, nel cuore della Valle d’Aosta, è stato rotto oggi dall’eco di una tragedia che ha riportato alla brutalità delle dinamiche montane la fragilità dell’uomo di fronte alla natura. Un ice climber, di nazionalità non specificata, ha perso la vita in un incidente avvenuto a metà cascata, sfondando il ghiaccio e rimanendo intrappolato nelle acque gelide sottostanti. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno e ha immediatamente mobilitato il Soccorso Alpino della regione, che ha recuperato il corpo dell’uomo in un’operazione complessa e delicata. La notizia, giunta in una giornata già funesta per la montagna italiana, si inserisce in un quadro preoccupante di incidenti che hanno visto il coinvolgimento di sciatori e alpinisti, con un bilancio provvisorio di quattro decessi tra Trentino Alto Adige e Lombardia, causati da valanghe.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel primo pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025, il Soccorso alpino è intervenuto per un alpinista rimasto incrodato sul Monte Medale a Lecco.

