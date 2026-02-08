Ligue 1 dove vedere Psg-Marsiglia streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Questa sera alle 21 al “Parco dei Principi” di Parigi si gioca il big match tra Psg e Marsiglia. La partita, valida per la 21esima giornata di Ligue 1, sarà trasmessa in diretta in chiaro e anche in streaming gratis. I tifosi italiani potranno seguire l’incontro senza costi e senza dover ricorrere a piattaforme a pagamento.

Questa sera alle ore 21 al “Parco dei Principi” di Parigi si disputerà il match Psg-Marsiglia, valevole per la 21.a giornata della Ligue 1, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al secondo e quarto posto con 48 e 39 punti. A settembre, l’OM ha inflitto ai parigini la prima sconfitta stagionale in campionato. Potrebbe interessarti:. Psg-Marsiglia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Supercoppa francese.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Psg Marsiglia

Domenica alle 19 si disputa al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait la Supercoppa francese tra Paris Saint-Germain e Marsiglia.

Dove vedere Foggia-Catania in streaming gratis e in diretta TV? Domani alle 12.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Psg Marsiglia

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Dove vedere Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona: tutto lo sport in tv del 31 gennaio 2026; Dove vedere PSG-Marsiglia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.

Ligue 1, Psg-Marsiglia: diretta tv e streaming live del matchScopri come seguire Psg-Marsiglia gratuitamente in diretta live e streaming su Sisal. La sfida da non perdere. derbyderbyderby.it

Guida al calcio in TV: dove vedere tutte le partite in diretta TV e streamingLa guida per scoprire dove vedere le più importanti partite di calcio in tv oggi e nei prossimi giorni su DAZN, Sky, Amazon Prime, Mediaset e Rai. msn.com

#Marsiglia ad altissima tensione , le parole choc di #DeZerbi alla vigilia del #PSG : "Questo è un club malato" calciomercato.com/liste/marsigli… x.com

PSG-Marsiglia, probabili formazioni e dove vederla di Carmine Polimeni facebook