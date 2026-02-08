L’iconico sindaco del Ciclone | Il Monni? Genuino come pochi Con Leonardo amici d’infanzia

Il sindaco del Ciclone si racconta senza filtri. Ricorda Monni come un uomo autentico, semplice e genuino, con cui ha condiviso l’infanzia e l’amicizia. Lui stesso spiega di aver scelto di fare il sindaco perché gli piace il lavoro, non per soldi o notorietà. Se avesse cercato fama, avrebbe fatto altro e si sarebbe trasferito a Roma. Invece, ha preferito restare nel suo paese, facendo quello che gli piace e mantenendo i piedi per terra.

"Ho scelto questo mestiere perché mi piace, non per soldi né per fama, per quelli avrei dovuto trasferirmi a Roma, frequentare certi ambienti". Parola del fiorentino doc Bruno Santini, classe 1958, volto amato del cinema – l'iconico sindaco del film 'Il Ciclone' di Leonardo Pieraccioni -, della tv e del teatro italiano. Ma anche voce radiofonica, doppiatore, conduttore e scrittore. Attore, regista, doppiatore, speaker e tanto altro: chi è Bruno? "Un uomo fortunato che da quasi 50 anni fa il mestiere più bello del mondo: il teatro mi dà il brivido del contatto diretto col pubblico, il set mi affascina per l'efficienza e la professionalità della troupe.

