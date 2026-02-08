Libia Parigi e Washington puntano su un patto tra dinastie

A fine gennaio a Parigi si è svolto un vertice riservato tra Saddam Haftar e Ibrahim Dbeibeh. L’incontro acquista ancora più peso dopo l’uccisione di Saif al-Islam, figlio di Gheddafi, che mette in evidenza come la situazione in Libia resti fragile e instabile. Le potenze occidentali come Francia e Stati Uniti continuano a puntare su un accordo tra le varie fazioni per cercare di riportare un minimo di stabilità nel paese.

Il vertice riservato tra Saddam Haftar e Ibrahim Dbeibeh, ospitato a Parigi a fine gennaio, assume ancora più rilevanza alla luce dell’uccisione del figlio di Muammar Gheddafi, Saif al-Islam, episodio che conferma la persistente fragilità del quadro libico. L’incontro parigino si inserisce in un dialogo intra-élite che continua a svilupparsi nelle capitali occidentali più che nelle sedi multilaterali, segnalando una gestione del dossier sempre più esterna e selettiva. In un Paese dove la politica è da tempo sostituita da equilibri di rendita e deterrenza armata, il ritorno di un canale stabile fra i due poli di potere riflette soprattutto una scelta influenzata dall’esterno. 🔗 Leggi su Formiche.net

