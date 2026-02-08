L’azienda Roblox si trova al centro di polemiche dopo aver presentato il suo nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa. In pochi giorni dalla sua presentazione, sono emersi i primi dubbi e accuse di plagio nei confronti del gioco Clair Obscur: Expedition 33. La vicenda ha subito attirato l’attenzione di appassionati e sviluppatori, che si chiedono se si tratti di un’innovazione genuina o di una copia non autorizzata.

A pochi giorni dalla presentazione di Project Genie di Google, Roblox ha svelato il proprio strumento di IA generativa, definendolo un passo avanti verso la creazione automatica di mondi videoludici completamente giocabili, ma sono subito partite le accuse di aver plagiato Clair Obscur: Expedition 33. La tecnologia, annunciata il 5 febbraio 2026, è alimentata dal “Cube Foundation Model” e promette di aggiungere la dimensione dell’interattività alla generazione di contenuti, permettendo a oggetti e personaggi di comportarsi in modo coerente con le aspettative dei giocatori. Un debutto ambizioso che, però, è stato subito accompagnato da forti polemiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - L’IA generativa di Roblox è stata accusata di aver plagiato Clair Obscur: Expedition 33

Gli Indie Game Awards 2025 hanno annunciato la squalifica di Clair Obscur: Expedition 33, rimuovendogli il titolo di Gioco dell'Anno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il sito promozionale di Super Mario Galaxy Movie potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale generativa, nonostante Nintendo si opponga a questi strumenti

L'Ordine delle Arti e delle Lettere di Francia ha nominato cavalieri gli autori di Clair Obscur: Expedition 33.