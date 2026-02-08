Leone di Monza | restauro in corso tra indagini e cautela la data di ritorno alla bellezza ancora incerta

Il Leone di Monza, simbolo della città, si trova ancora sotto restauro. La statua è coperta da impalcature e il suo volto, che ha segnato generazioni, rimane nascosto. Le indagini sui danni e i lavori di recupero sono ancora in corso, e non si sa quando il monumento tornerà a mostrare il suo aspetto originale. La città aspetta con pazienza, mentre i restauratori lavorano con cautela per riportare il leone alla sua antica gloria.

Il volto del Leone di Monza, simbolo incontrastato della città, resta ancora ferito e celato da un’impalcatura di ferro. L’atto vandalico consumato nella notte di Capodanno, con l’esplosione di un petardo conficcato nella bocca della maestosa statua, ha scatenato un’ondata di indignazione e un complesso iter di restauri che, a febbraio 2026, è ancora in corso. La celebre scultura, che sorveglia l’omonimo ponte Vittorio Emanuele, è stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza immediata, seguito dall’avvio dei lavori veri e propri lo scorso 14 gennaio. Tuttavia, la data per il completo ritorno alla sua originaria bellezza resta, al momento, avvolta nel mistero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ponte dei Leoni vandalizzato: a che punto sono i lavori di restauroI lavori di restauro partiti lo scorso mercoledì 14 gennaio, quando gli addetti ai lavori hanno montato il ponteggio in ferro che servirà per il restauro della statua del Leone vadalizzato a Capodanno ... monzatoday.it

Leone vandalizzato: ecco chi lo ha scoperto per primo, le indagini e la decisione del ComuneLa ferita in città è ancora aperta. Il leone vandalizzato da alcuni ragazzini adesso è in gabbia in attesa degli interventi di restauro ... monzatoday.it

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – PER IL SÌ Un incontro pubblico per informarsi, capire e confrontarsi su una riforma che riguarda tutti. Mercoledì 19 febbraio Ore 20:45 Auditorium – Istituto Leone Dehon, Monza Un’occasione importante per approf facebook

A Monza un gruppo di “maranza” ha infilato un botto di Capodanno nella bocca del leone sul Ponte dei Leoni, danneggiando gravemente la storica statua. Hanno ripreso tutto con il cellulare e postato online, vantandosene. Un atto vergognoso. I ragazzi sono x.com