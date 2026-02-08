Lega Calabria | Sostegno a forze dell’ordine e sguardo alle comunali di Reggio compattezza ribadita dal partito

La Lega in Calabria si prepara alle elezioni comunali e mostra un fronte compatto. Il partito si impegna a sostenere le forze dell’ordine e a mantenere un'unità che sembra non vacillare, nonostante le tensioni a livello nazionale. Nei prossimi giorni, i leader del partito si riuniranno per definire le strategie, mentre la città si avvicina alle urne con un quadro ancora incerto.

Lega in Calabria: Tra Sostegno alla Polizia e Preparazione alle Comunali, Niente Fibrillazioni. Reggio Calabria – La Lega, in vista delle imminenti elezioni comunali, si presenta come un fronte compatto, nonostante le tensioni nazionali legate a recenti dinamiche politiche. A ribadirlo sono stati il coordinatore cittadino, Armando Neri, e il senatore Tilde Minasi, intervenendo a margine dell’iniziativa “Io sto col Poliziotto”, un evento di sostegno alle forze dell’ordine che si è svolto nel cuore di Reggio Calabria. L’iniziativa, che ha attirato un numero significativo di partecipanti, è stata convocata in risposta agli ultimi eventi di cronaca che hanno visto coinvolte le forze dell’ordine e ha rappresentato un’occasione per la Lega per esprimere il suo sostegno concreto a chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

