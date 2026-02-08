La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa. Al 5’ Gandelman segna il primo gol approfittando di una svista della difesa avversaria. La squadra di casa tiene il risultato fino al finale, quando al 90’ Banda trova il gol decisivo.

Termina 2–1 il match tra Lecce e Udinese valido per la 24esima giornata di Serie A. I salentini la sbloccano al 5' con Gandelman che sfrutta un errore della difesa friulana e batte Okoye. Il pareggio arriva con Solet al 27', che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di Gaspar. Al 90? la giocata decisiva: una punizione di Banda dalla distanza che trafigge Okoye. Il Lecce conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza, portandosi a quota 21. L'Udinese si ferma dopo il successo sulla Roma e resta a 32 punti.

© Lapresse.it - Lecce-Udinese 2-1, decide Banda al 90?

Il Lecce ha battuto l'Udinese al 90' minuto con un gol spettacolare di Banda su punizione.

