Lecce Udinese 2-1 Banda la decide al 90? Tre punti fondamentali per Di Francesco | cos’è successo

Nel finale di partita, Banda segna un gol su punizione che permette al Lecce di vincere 2-1 contro l’Udinese. La partita si decide all’ultimo minuto, regalando tre punti importanti a Di Francesco, che ora può sorridere. La sfida è stata combattuta, con un botta e risposta tra Gandelman e Solet, ma alla fine, è stato il colpo di Banda a fare la differenza.

Lecce Udinese 2-1, una punizione magistrale di Banda regala tre punti d’oro a Di Francesco dopo il botta e risposta tra Gandelman e Solet. Il pomeriggio del Via del Mare si tinge di giallorosso grazie a una prodezza balistica che profuma di salvezza. In una sfida vibrante e ricca di colpi di scena, il Lecce supera l’Udinese per 2-1, conquistando una vittoria pesantissima che permette agli uomini di Eusebio Di Francesco di allontanarsi sensibilmente dalla zona calda della classifica. Il protagonista assoluto della domenica è Lameck Banda, autore di una punizione capolavoro al 90? che ha fatto esplodere i diecimila del settore caldo, proprio quando il pareggio sembrava ormai il verdetto definitivo di una gara equilibrata e tesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa.

Il Lecce rompe il digiuno e batte l’Udinese 2-1 grazie a un gol spettacolare di Banda nel finale.

Lecce – Udinese 2-1 cronaca e highlights: Banda la decide con un gol mostruoso! – VIDEOLecce - Udinese cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini della sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A ... generationsport.it

Lecce-Udinese 2-1, decide Banda al 90?Termina 2–1 il match tra Lecce e Udinese valido per la 24esima giornata di Serie A. I salentini la sbloccano al 5’ con Gandelman che sfrutta un errore della ... lapresse.it

#Lecce 2-1 #Udinese at the 90th minute, Lameck Banda! #LecceUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Lecce-Udinese, formazioni ufficiali: da Zaniolo a Stulic, Gaspar, Sottil e Bertola Tutte le scelte https://shorturl.at/x1utE facebook