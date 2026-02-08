Lecce Udinese 2-1 Banda la decide al 90? Tre punti fondamentali per Di Francesco | cos’è successo
Nel finale di partita, Banda segna un gol su punizione che permette al Lecce di vincere 2-1 contro l’Udinese. La partita si decide all’ultimo minuto, regalando tre punti importanti a Di Francesco, che ora può sorridere. La sfida è stata combattuta, con un botta e risposta tra Gandelman e Solet, ma alla fine, è stato il colpo di Banda a fare la differenza.
Lecce Udinese 2-1, una punizione magistrale di Banda regala tre punti d’oro a Di Francesco dopo il botta e risposta tra Gandelman e Solet. Il pomeriggio del Via del Mare si tinge di giallorosso grazie a una prodezza balistica che profuma di salvezza. In una sfida vibrante e ricca di colpi di scena, il Lecce supera l’Udinese per 2-1, conquistando una vittoria pesantissima che permette agli uomini di Eusebio Di Francesco di allontanarsi sensibilmente dalla zona calda della classifica. Il protagonista assoluto della domenica è Lameck Banda, autore di una punizione capolavoro al 90? che ha fatto esplodere i diecimila del settore caldo, proprio quando il pareggio sembrava ormai il verdetto definitivo di una gara equilibrata e tesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Lecce Udinese
Lecce-Udinese 2-1, decide Banda al 90?
La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa.
Lecce- Udinese 2-1: un gioiello di Banda nel finale regala tre punti ai salentini
Il Lecce rompe il digiuno e batte l’Udinese 2-1 grazie a un gol spettacolare di Banda nel finale.
Ultime notizie su Lecce Udinese
Argomenti discussi: Serie A: Lecce-Udinese in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Lecce - Udinese affidata a Rapuano; Lecce-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Lecce-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A.
Lecce – Udinese 2-1 cronaca e highlights: Banda la decide con un gol mostruoso! – VIDEOLecce - Udinese cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini della sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A ... generationsport.it
Lecce-Udinese 2-1, decide Banda al 90?Termina 2–1 il match tra Lecce e Udinese valido per la 24esima giornata di Serie A. I salentini la sbloccano al 5’ con Gandelman che sfrutta un errore della ... lapresse.it
#Lecce 2-1 #Udinese at the 90th minute, Lameck Banda! #LecceUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Lecce-Udinese, formazioni ufficiali: da Zaniolo a Stulic, Gaspar, Sottil e Bertola Tutte le scelte https://shorturl.at/x1utE facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.