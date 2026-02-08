Lecce droga nelle bustine di figurine | arrestato un minore

La Guardia di Finanza di Lecce ha arrestato un minorenne con l’accusa di spaccio di droga. Durante un’operazione nelle zone più frequentate, gli agenti hanno trovato bustine di figurine contenenti sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato e portato in caserma. La polizia continua a vigilare per arginare il fenomeno dello spaccio tra i giovani.

Arrestato un minorenne a Lecce, nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di contrasto allo spaccio nelle aree sensibili. Il giovane è stato fermato all'interno della Villa Comunale in orario scolastico: il controllo ha permesso di scoprire 15 grammi di hashish abilmente occultati dentro bustine di figurine per ragazzi. Le indagini si sono spostate immediatamente nell'abitazione del minore, nel basso Salento, dove i finanzieri e le unità cinofile hanno sequestrato altri due panetti di hashish per un peso di 100 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e numerose bustine di figurine identiche a quelle utilizzate per nascondere le dosi.

