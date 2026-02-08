Le storie di accoglienza e riscatto | il dormitorio di Cisterna celebra un anno di attività

Il dormitorio di Cisterna festeggia un anno di attività. La struttura, un tempo l’ex Pomos, ora accoglie chi cerca riparo e una possibilità di riscatto. Ogni giorno, volontari e operatori lavorano per aiutare le persone senza dimora a trovare una nuova speranza. Il locale si è trasformato in un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza e di una seconda opportunità.

La struttura dell'ex Pomos di Cisterna trasformata in un luogo di accoglienza, in cui ogni giorno si lavora per costruire l'integrazione e la dignità delle persone senza dimora. Un anno fa il distretto socio sanitario Lt1 apriva le porte dello stabile di via delle Province. E ora si celebra il.

Dormitorio Distretto Socio Sanitario LT1: un anno di impegno, storie di riscatto e una rete territoriale sempre più solida. Un anno fa il Distretto socio-sanitario LT1 apriva le porte dell’ex Pomos di Cisterna con una nuova missione: diventare un luogo di accoglie facebook