Le stazioni dell’anima ad Assisi Un nuovo spazio per la comunità

Presentato ieri a Santa Maria degli Angeli, il progetto “Le Stazioni dell’Anima” trasforma la zona vicino alla stazione di Assisi in un luogo di incontro e creatività. Per tutto il 2026, l’iniziativa porta arte, cultura e attività sociali nel cuore della città, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’obiettivo è coinvolgere la comunità, rendendo lo spazio un punto di riferimento vivo e accessibile a tutti.

Presentato ieri a Santa Maria degli Angeli il progetto "Le Stazioni dell'Anima - Arte, cultura e comunità nella terra di Francesco", un programma di attività artistiche, culturali e sociali che nel corso di tutto il 2026, anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, animerà il centro di cittadinanza attiva adiacente alla stazione ferroviaria di Assisi, trasformandola in uno spazio vivo, accessibile. Inaugurato inoltre lo Studio Aperto di Arteterapia, affacciato sul binario 1 dello scalo ferroviario di Assisi: uno spazio aperto accessibile sia ai viaggiatori che ai cittadini, che sarà attivo nel corso del 2026 per 22 sabati mattina.

