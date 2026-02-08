Le sfide le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2026

Domani pomeriggio su Canale 5, torna Amici di Maria De Filippi. La puntata, registrata giovedì scorso, promette nuove sfide tra i concorrenti, con prove di ballo e canto. I giovani talenti si sfideranno davanti ai giudici, pronti a conquistare il pubblico e a scalare le classifiche. I fan sono già in trepidante attesa di scoprire chi si farà notare e chi dovrà affrontare nuove eliminazioni.

È tutto pronto per la diciottesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 5 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 8 febbraio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. Il serale è sempre più vicino e adesso per gli allievi è arrivato il momento di dimostrare di meritare l'accesso a questa nuova fase del programma. In attesa di vedere la diciottesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler – Anche in questa puntata, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici "speciali" che stileranno una classifica di gradimento.

