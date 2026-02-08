Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 febbraio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola mostrano ancora una volta le copertine di Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Le tre testate si concentrano sui grandi eventi e sulle notizie più calde del giorno, con titoli che attirano subito l’attenzione dei lettori. Tra approfondimenti, commenti e foto, le prime pagine di oggi si confermano uno spaccato fedele di ciò che accade nel mondo dello sport italiano e internazionale.
Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Vanoli a Dazn: «Serve anche la fase difensiva! C’è una cosa che mi ha dato fastidio. Sull’infortunio di Gudmundsson posso dirvi questo» Kean dopo Fiorentina Torino: «Non dobbiamo mollare, oggi sono tornato per il club e per la Nazionale. Paratici mi conosce da tanto tempo e spero che.» Baroni post Fiorentina Torino: «Messo in campo tutto quello che avevamo». Poi parla così dei nuovi arrivati Buongiorno, una serata da incubo in Genoa Napoli: il centrale azzurro in lacrime in panchina! Cos’è successo Endrick brilla al Lione, Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Genoa Napoli: Buongiorno horror, Juan Jesus ingenuo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
